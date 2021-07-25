Министерство иностранных дел Израиля впервые назначило посла в Объединенных Арабских Эмиратах. Им стал Амир Хайек. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в настоящее время эту должность на временной основе занимает Эйтан Наэ.

Хайек сейчас является президентом Израильской гостиничной ассоциации. Ранее он возглавлял Ассоциацию производителей Израиля и был генеральным директором Министерства промышленности, торговли и труда.

"Амир Хайек, обладающий большим опытом и знаниями в области экономики и туризма, является именно тем человеком, который сможет институционализировать мост между Израилем и ОАЭ. После открытия посольств пришло время назначить первого посла в ОАЭ", - заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля выступил с шокирующим заявлением о вакцинации.

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