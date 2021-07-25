Израиль впервые назначил посла в ОАЭ [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Израиля впервые назначило посла в Объединенных Арабских Эмиратах. Им стал Амир Хайек. Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что в настоящее время эту должность на временной основе занимает Эйтан Наэ.
Хайек сейчас является президентом Израильской гостиничной ассоциации. Ранее он возглавлял Ассоциацию производителей Израиля и был генеральным директором Министерства промышленности, торговли и труда.
"Амир Хайек, обладающий большим опытом и знаниями в области экономики и туризма, является именно тем человеком, который сможет институционализировать мост между Израилем и ОАЭ. После открытия посольств пришло время назначить первого посла в ОАЭ", - заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
Ранее сообщалось, что премьер Израиля выступил с шокирующим заявлением о вакцинации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По словам белорусского политического советника, новые санкции будут дополнять карательные меры, введенные администрацией ранее в этом году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию Александра Лукашенко
Он предусматривает установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил со срочным заявлением к жителям страны
Компания-разработчик ожидает одобрения начала испытаний
Когда вопрос касается национальных экономических интересов ответственные правительства забывают о надуманных идеологемах