Во время пандемии коронавируса, список стран, куда путешествуют украинцы, существенно изменился. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.

"Несмотря на длительный карантин и существенное снижение пассажиропотоков в пунктах пропуска на государственной границе Украины, пограничники отмечают существенный рост количества поездок граждан Украины в некоторые страны. При этом увеличивается и количество прибывающих в Украину иностранцев", - говорится в сообщении ГПСУ.

ТОП-10 стран для путешествий украинцев:

Польша - более 1,9 млн выездов;

Турция - 774,5 тысяч выездов (рост в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года);

Египет - более 705 тысяч выездов (рост в два раза)

Венгрия - более 671 тысячи выездов;

Россия - более 371 тысячи выездов;

Румыния - почти 294 тысячи выездов;

Беларусь - 114,5 тысячи выездов;

Словакия - не более 112 тысячи выездов;

Молдова - почти 107 тысяч выездов;

ОАЭ - 84,7 тысячи выездов.

Среди иностранцев, которые приезжают в Украину, самый большой интерес к нашей стране у граждан Турции (+29% по сравнению с первым полугодием прошлого года), Германии и США.

ТОП-10 стран, из которых приезжают в Украину:

Молдова - 368,3 тысячи;

Россия - 198,3 тысячи;

Румыния - 109,4 тысячи;

Беларусь - 96,3 тысячи;

Турция - 93,1 тысячи;

Польша - 77,5 тысячи;

Венгрия - 75,9 тысячи;

Германия - 39,6 тысячи (рост в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года);

США - 34,1 тысячи (рост в 1,5 раза);

Израиль - 26,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что Португалия открывает границы для украинцев.