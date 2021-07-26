Куда ездят украинцы во время пандемии: ТОП-10 популярных направлений [ Редактировать ]
Во время пандемии коронавируса, список стран, куда путешествуют украинцы, существенно изменился. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.
"Несмотря на длительный карантин и существенное снижение пассажиропотоков в пунктах пропуска на государственной границе Украины, пограничники отмечают существенный рост количества поездок граждан Украины в некоторые страны. При этом увеличивается и количество прибывающих в Украину иностранцев", - говорится в сообщении ГПСУ.
ТОП-10 стран для путешествий украинцев:
Польша - более 1,9 млн выездов;
Турция - 774,5 тысяч выездов (рост в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года);
Египет - более 705 тысяч выездов (рост в два раза)
Венгрия - более 671 тысячи выездов;
Россия - более 371 тысячи выездов;
Румыния - почти 294 тысячи выездов;
Беларусь - 114,5 тысячи выездов;
Словакия - не более 112 тысячи выездов;
Молдова - почти 107 тысяч выездов;
ОАЭ - 84,7 тысячи выездов.
Среди иностранцев, которые приезжают в Украину, самый большой интерес к нашей стране у граждан Турции (+29% по сравнению с первым полугодием прошлого года), Германии и США.
ТОП-10 стран, из которых приезжают в Украину:
Молдова - 368,3 тысячи;
Россия - 198,3 тысячи;
Румыния - 109,4 тысячи;
Беларусь - 96,3 тысячи;
Турция - 93,1 тысячи;
Польша - 77,5 тысячи;
Венгрия - 75,9 тысячи;
Германия - 39,6 тысячи (рост в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года);
США - 34,1 тысячи (рост в 1,5 раза);
Израиль - 26,6 тысячи.
Ранее сообщалось, что Португалия открывает границы для украинцев.
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