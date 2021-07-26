Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине [ Редактировать ]
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситациям (ГСЧС).
Отмечается, что 26 июля в восточных, Волынской, Житомирской областях, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее синоптики прогнозировали, что 26 июля будут дожди в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ривенской областях. Вместе с тем, в Украину вернулась жара.
Мы также писали о том, что в Черниговской области вспыхнул пожар на пшеничном поле. В результате возгорания жертв и пострадавших нет.
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