Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситациям (ГСЧС).

Отмечается, что 26 июля в восточных, Волынской, Житомирской областях, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики прогнозировали, что 26 июля будут дожди в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ривенской областях. Вместе с тем, в Украину вернулась жара.

Мы также писали о том, что в Черниговской области вспыхнул пожар на пшеничном поле. В результате возгорания жертв и пострадавших нет.

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