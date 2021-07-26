На Земле найдено место без единого живого организма [ Редактировать ]
На леднике Шеклтон в Антарктиде нет ни одного живого организма. Это очень важное открытие, которое сделали ученые, в будущем, возможно, поможет в поисках жизни на других планетах, пишет IFL Science.
Известно, что микроскопические существа: бактерии, амебы, археи и прочие живут практически по всей Земле - начиная со дна океана и заканчивая самой высокой точкой планеты.
При этом существует распространенное мнение, что микроорганизмы существуют в любых средах. Но теперь ученым удалось обнаружить необычное место, где нет ни единой формы жизни, и для этого даже не пришлось лететь на другую планету.
Ледник Шеклтон является настолько уникальным сочетанием холода, сухости и солености, что стал одним из наименее приспособленных для жизни мест на Земле, даже для микробов, которые в земных условиях адаптируются практически везде.
"Наша неспособность выявить микробы или микробную активность в определенных почвах предполагает, что эти поверхностные почвы являются пределом микробной активности и способности к выживанию, обусловленной холодными, сухими и солеными условиями окружающей среды", - отметили исследователи.
Как отмечается, микробы - одна из "самых высоких ставок" в поисках внеземной жизни. Многие астробиологи в последнее время радуются, учитывая перспективу найти множество микроскопических существ на Марсе.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде под ледниками обнаружили "водопроводную систему".
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