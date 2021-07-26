В Винницкой области произошло страшное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Автомобиль Mercedes-Benz не соблюдал безопасную дистанцию и скоростной режим при обгоне, что и привело к роковому происшествию. Вследствие аварии, 45-летний водитель легковушки, а также его 15-летний сын погибли на месте, а еще один 17-летний парень попал в больницу с переломом голени.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство, в настоящее время назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Фото: Нацполиция

Читайте также, недалеко от населенного пункта Ганнополь Винницкой области столкнулись автомобили, в результате чего один из них сбил насмерть двух женщин на обочине. Две женщины 54 и 64 лет погибли на месте, а 69-летняя пострадавшая была экстренно госпитализирована.

Кроме того, в Днепропетровской области на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье произошло ДТП, происшествие случилась с участием двух грузовиков и легкового авто. Пострадавший госпитализирован в Днепропетровскую областную клиническую больницу.

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