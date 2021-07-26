В Чернигове массажистка убила женщину, свернув ей шею во время процедуры. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Пациентка получила смертельную травму в виде повреждения спинного мозга в шейном отделе: во время массажа она резко дернула шейный отдел позвоночника. Потерпевшую доставили в неврологическое отделение местного медучреждения, однако врачи не смогли спасти жизнь потерпевшей.

Отмечается, что против виновницы трагедии возбудили уголовное дело по статье 119 части 1 уголовного кодекса Украины. Ее обвиняют в убийстве по неосторожности, сейчас проводятся следственные действия.

Читайте также, в Одессе заведующий отделением кардиохирургии, которое находится в одном из из муниципальных учреждений, требовал взятку в размере 11 тысяч долларов за хирургическое вмешательство на сердце. Такие операции по закону должны проводиться бесплатно.

Кроме того, в Житомире врач во время массажа покалечил пациента. 44-летний мужчина во время сеанса массажа получил серьезные травмы: закрытая травма позвоночника и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.