Свитолина вышла в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила Федерация тенниса Украины в Facebook.
"Элина Свитолина одержала победу во втором раунде на Олимпиаде в Токио над австралийкой Айлой Томлянович - 4: 6; 6: 3; 6: 4. Таким образом первая ракетка Украины вышла в 1/8 финала ", - говорится в сообщении.
Свитолина и Томлянович встретились на корте в четвертый раз. За три прошедших матча, которые также выиграла украинка, теннисистка из Австралии взяла только один сет, сообщает издание "Большой теннис Украины".
Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. В первой партии на три брейка соперницы украинка ответила двумя. Со счета 4-4 Томлянович записала в свой актив 5 геймов подряд, затем 5 геймов подряд (со счета 1-3) выиграла Свитолина.
В решающем сете украинка продолжила успешную серию до 8 выигранных геймов подряд (3-0), но не удержала преимущество (лидировала 4-2). Томлянович сравняла счет в партии, а последние два гейма пошли в актив Свитолиной.
В третьем раунде Свитолина сыграет с Марией Саккаре из Греции (№19 в мировом рейтинге). Гречанка ведет 2-1 по личным встречам.
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