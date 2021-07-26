На Черкасском "Азоте", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, завершена полная модернизация цеха по производству аммиака А-5.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Group DF.Согласно сообщению, инвестиции составляют 22,28 млн гривен.

"Работы, предусмотрены планом, завершены. Цех вышел на плановую производственную мощность", – говорится в пресс-релизе.

"Мы завершили капитальный ремонт цеха А-5 по производству аммиака, который длился месяц. Основной задачей было, прежде всего, восстановление ресурса технологического оборудования, повышение энергетической эффективности производства, улучшение расходных показателей и уменьшение себестоимости готовой продукции. Качественная модернизация цеха аммиака – залог успешной работы предприятия в целом, поскольку именно аммиак является сырьем для выпуска таких удобрений, как аммиачная селитра, карбамид, карбамидно-аммиачная смесь (КАС)", – комментирует Виталий Скляров, Председатель Правления ЧАО "Азот".

"В 2020 году в Азот было инвестировано значительные ресурсы. СAPEX– на уровне 324,1 млн грн. В 2021 году будет не меньше. Уже вложено 165 млн только в цех карбамида и будет еще одна большая инфраструктурная инвестиция, о которой мы публично скажем столько в сентябре. Это не говоря о плановых капитальных ремонтах, которые мы обязаны и так делать. Таким образом, акционер очень системно вкладывает ресурсы в модернизацию предприятий. Цель - обеспечивать безопасное, бесперебойное и самое главное эффективное производство", – отметил директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

Черкасский "Азот" остается предприятием №1 в Украине по объемам производства. Ключевые клиенты предприятия – украинские фермеры (малые и средние) и крупные агрохолдинги страны.

Предприятие включает цеха по производству аммиака А-3 (проектные мощность – 1200 т / сутки, работают 2 агрегата) и А-5 (1700 т / сутки). Цеха по производству мочевины (карбамида) М-2 (проектная мощность – 1000 т / сут) и М-6 (1000 т / сут). Цех по производству азотной кислоты М-5 (3240 т / сутки, работают 9 агрегатов). Цех по производству аммиачной селитры М-9 (2970 т / сутки, работают две грануляционные башни), производство КАС (3000 т / сутки), другие структурные подразделения.

За 1 квартал 2020 года предприятие выпустило 511,7 тыс. тонн азотных удобрений.

Черкасский "Азот" входит в холдинг OSTCHEM, который объединяет крупнейшие предприятия азотной химии Group DF – Северодонецкий "Азот", "Ровноазот" и Черкасский "Азот".

В 2020 году была создана компания OSTCHEM RЕTAiL (входит в Group DF), которая специализируется на продаже удобрений в кредит. OSTCHEM RЕTAiL сегодня работает с большинством украинских банков, предоставляющих кредиты для аграриев. В числе партнеров OSTCHEM RЕTAiL входят Ощадбанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Банк Альянс, Агропросперис Банк, ПриватБанк, Мегабанк и МТБ банк.

Ранее совместно с международной компанией SYNGENTA, OSTCHEM RЕTAiL запустил партнерскую программу поддержки украинских аграриев, предусматривающую продажу всего спектра продукции компаний в рамках единого окна - азотных удобрений, СЗР и семян с привлечением единого льготного финансирования в разных валютах.