В понедельник, 26 июля, в Киеве снова прорвало трубу на мосту имени Евгения Патона. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

С моста вода стекает прямо в Днепр.

В настоящее время в "Киевводоканале" не предоставили официальных сообщений.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу.

Также мы писали о том, что под Мариуполем прорвало плотину и затопило два села. У местных жителей подтопило дома и огороды, у многих погибла домашняя птица.

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