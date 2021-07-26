На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 26 июля, в Киеве снова прорвало трубу на мосту имени Евгения Патона. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
С моста вода стекает прямо в Днепр.
В настоящее время в "Киевводоканале" не предоставили официальных сообщений.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу.
Также мы писали о том, что под Мариуполем прорвало плотину и затопило два села. У местных жителей подтопило дома и огороды, у многих погибла домашняя птица.
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