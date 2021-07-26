Главу Национального банка Кирилла Шевченко могут уволить до конца года. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Также указывается несколько причин такого решения, первая из них - переговоры с МВФ. Украина с прошлого лета не может получить новый транш.

Вторая - желание председателя Офиса Андрея Ермака сменить главу государственного "Ощадбанка" Сергея Наумова и поставить на его место "более понятного" менеджера. По словам собеседников "Экономической правды", речь может идти о бывшем главе "Ощадбанка" Андрее Пышном.

Третья причина для отставки Шевченко связана с лицензированием банков. А именно - его попытки согласовать продажу украинской "дочки" российского "Сбербанка" депутату Андрею Иванчуку и его бизнес-партнерам.

Четвертый аргумент не в пользу Шевченко - "он не командный игрок".

"По словам собеседников в Офисе президента, недовольство вызвало, в частности, последнее решение НБУ постепенно свернуть программу долгосрочных кредитов рефинансирования", - пишет издание .

Отмечается, что решение об отставке Шевченко могут принять осенью, когда парламента выйдет с каникул.

Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины опубликовал оценку потери от весенних локдаунов в стране.

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