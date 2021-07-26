Главу НБУ Кирилла Шевченко могут уволить до конца года - СМИ [ Редактировать ]
Главу Национального банка Кирилла Шевченко могут уволить до конца года. Об этом сообщает "Экономическая правда".
Также указывается несколько причин такого решения, первая из них - переговоры с МВФ. Украина с прошлого лета не может получить новый транш.
Вторая - желание председателя Офиса Андрея Ермака сменить главу государственного "Ощадбанка" Сергея Наумова и поставить на его место "более понятного" менеджера. По словам собеседников "Экономической правды", речь может идти о бывшем главе "Ощадбанка" Андрее Пышном.
Третья причина для отставки Шевченко связана с лицензированием банков. А именно - его попытки согласовать продажу украинской "дочки" российского "Сбербанка" депутату Андрею Иванчуку и его бизнес-партнерам.
Четвертый аргумент не в пользу Шевченко - "он не командный игрок".
"По словам собеседников в Офисе президента, недовольство вызвало, в частности, последнее решение НБУ постепенно свернуть программу долгосрочных кредитов рефинансирования", - пишет издание .
Отмечается, что решение об отставке Шевченко могут принять осенью, когда парламента выйдет с каникул.
Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины опубликовал оценку потери от весенних локдаунов в стране.
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