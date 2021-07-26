Маленькая Аня срочно нуждается в помощи: у ребенка нашли опухоль [ Редактировать ]
Маленькая Аня срочно нуждается в дорогостоящей операции. Мама девочки просит о помощи у всех неравнодушных.
В пятницу небо упало на землю. До сих пор кажется, что это страшный сон. В четверг педиатр сказал что у Ани увеличена печень. В пятницу другой педиатр сказал ехать срочно в хирургию.
У девочки обнаружили злокачественную опухоль брюшной полости.
Нейробластома. Ежегодно нею болеет 1 ребенок из 100 000.
Растерянная Мама нашла институтскую клинику в Кельне. Они специализируются на таких опухолях.
Связалась, обещали показать наши документы профессору. Там очень хорошие результаты, но и суммы в сотнях тысяч евро. Есть ответ из другой клиники из Шверина. В течение трех дней высылают приглашение. Только сначала нужно внести депозит 120 000 евро.
Она также сказала, что у семьи есть отложенные деньги на отпуск, заначка. Но ее не хватит.
Но у Ани нет месяцев на ожидание. Деньги нужны уже на этой неделе. Тогда родители смогут обследовать и лечить опухоль в Германии. По словам мамы, это лучше, чем делать обследование в Украине и потом все-равно снова делать его там.
Предварительно, на лечение как минимум необходимо 3 840 000 грн. Мать ребенка отмечает, что ей очень непривычно просить о помощи.
Я прошу о помощи. Помогите спасти мою девочку. Мою бубочку. Мою Анечку!
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