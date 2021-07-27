Президент Украины Владимир Зеленский готов встретится с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы прекратить обстрелы на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Однако, по его словам, в Кремле цели другие.

"Президент со своей стороны делает для этого все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандской формате, и один на один с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немного другие. Однако именно мир остается главным приоритетом президента", - отметил Никифоров.

Ранее сообщалось, что Россия предложила провести встречу ТКГ в Минске.

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