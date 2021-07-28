Эпидпоказатели в одной области не соответствуют "зеленой" зоне [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 28 июля все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской области один из эпидемиологических показателей находится не в пределах нормы.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В частности, в Ивано-Франковской области "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций. Он в данном регионе составляет 52,0%, хотя днем ранее составлял ровно 50,0%, что соответствует "зеленой" зоне карантина.
При этом в Херсонской области, в которой еще вчера было превышение нормы по этому же показателю, сейчас динамика госпитализации резко снизилась и составляет всего 2,0%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды". Также мы писали о том, что в украинском правительстве уже подготавливаются к третьей волне коронавируса.
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