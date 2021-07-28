В Украине по итогам вступительной кампании 2021 года на бюджетную форму обучения поступили почти 65 тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Согласно данным МОН, желанные рекомендации для поступления получили 64 976 человек. Речь идет о вступлении на бакалавра, а также магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления. О своем зачислении абитуриенты могут узнать в личном кабинете.

В своих электронных кабинетах поступающие могут узнать, получили ли они рекомендации на бюджет - напротив соответствующего заявления статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета).

Отмечается, что для проведения процедуры зачисления будущие студенты должны подать в высшие учебные заведения оригиналы документов. Это можно будет сделать до 18:00 2 августа 2021 года.

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Кроме того, в 2021 году в высших учебных заведениях Украины выделили 188 938 бюджетных мест для поступивших на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. В общей сложности для обеспечения финансирования госзаказа были выделены 42,5 миллиардов гривен.

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