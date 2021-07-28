В Харькове на станциях метрополитена, а также в наземном общественном транспорте пассажиров начнут штрафовать за отсутствие средств индивидуальной защиты. Таким образом будут проведены "эпидемические" рейды. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Столь жесткое решение приняли в связи с участившимися случаями нарушения карантинных ограничений. При этом в совете утверждают, что 3 недели назад граждане так массово не нарушали требования.

Отмечается, что в случае фиксации нарушения масочного режима штраф для украинцев составляет 170 гривен, а за невыполнение противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования - от 425 гривен и больше.

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Кроме того, в Украине уже этой осенью могут вернуть строгий карантин, и страна снова попадет в так называемую "красную зону". В украинском правительстве уже подготавливаются к третьей волне коронавируса, медики рекомендует украинцам не затягивать с вакцинацией.

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