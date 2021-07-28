Объединенно горно-химическая компания (ОГХК) прекратила сотрудничество с "прокладкой" IMMCO, поставлявшей ее продукцию в Крым и России, но увеличила отгрузки в адрес работающей на российский ОПК Stork International GmbH.

Об этом свидетельствует контракт, которым располагает редакция.

Новые договоренности по отгрузкам иршанского ильменита Stork International GmbH были продлены до августа. Согласно свежему допсоглашению от 8 июля 2021 г, по август этого года включительно ОГХК поставит Stork International 18 тыс. т ильменита, производимого Иршанским ГОКом (содержание TiO2 до 54%) по цене $178 за т.

Согласно декларации, отгрузка от 12 июля обошлась покупателю в $178 за т при рыночной цене на условиях CIF, Украина, в июле $330-360 за т.

Ранее, врио главы правления ОГХК Артур Сомов фактически признал, что сингапурская IMMCO Виталия Кучука отправляли сырье компании на санкционные территории РФ и Крыма. "С 1 июля приостановлена работа с компанией IMMCO Trade", сообщил он в колонке изданию "Українська правда".

Устранение контрагента произошло благодаря вмешательству в отгрузки правоохранительных органов Украины: Госбюро расследований, СБУ и таможни, которые заподозрили занижение цен по контрактам ОГХК с этим посредником и начали проверку конечного пункта доставки груза IMMCO.

Как оказалось, вместо "прокладки" IMMCO, которую связывают с бизнесменом Виталием Кучуком, ОГХК усилил поставки иршанского ильменита в адрес новой компании - Stork International GmbH, Вена с центральным офисом в Москве.

Покупателем продукции ОГХК все еще остается другая компания Кучука - Minerals & Chemicals Distribution (MCD Ltd). По информации участников рынка, вопреки расторжению контракта с IMMCO, менеджмент этих двух компаний продолжает участвовать в переговорах с покупателями продукции ОГХК.

Как сообщалось ранее, первое соглашение со Stork International было подписано ОГХК 6 мая. Тогда Сомов согласился продать индусам 45 тыс. т ильменитового концентрата производства Иршанского ГОКа (филиал ОГХК) на сумму $7,56 млн. Цена концентрата в допсоглашении составляла $168 за т, что было ниже рынка на $100-150. Компания несла потери на уровне $5 млн. Контракт действовал до июля включительно.

Сейчас с учетом стоимости доставки в порт - $20 на т, цена ильменита по контракту занижена на $130-160. При отгрузке 18 тыс. т потери государственной ОГХК составят не менее $2,6 млн.

Согласно таможенным декларациям, индусы выкупили у ОГХК уже около 40 тыс. ильменита и являются единственным эксклюзивным покупателем продукции Иршанского ГОКа. Не исключено, что это новая схема поставок ильменита компании в Крым.

По данным Росстата, Stork International GmbH примечательна тем, что она сама и ее исполнительный директор, а также основатель всей группы компаний Stork Джугендра Сингх Рагхав являются соучредителями российского предприятия "Уралредмет", которое работает на оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации.

Уралредмет производит "лигатуры для титановых сплавов, предназначенных для изготовления деталей авиакосмической промышленности, оборонной техники, судостроения и химического машиностроения" и нуждается в титановом сырье из Украины. Очевидно, это сырье и поставляют компании группы Stork, но не напрямую, из-за санкций в Украине, а через трейдеров в Китае. Этим можно объяснить занижение цен по контрактам.

В конце мая этого года, как только компания начала работать с ОГХК, Джугендра Сингх Рагхав от имени Stork International GmbH отрицал сотрудничество с российским ОПК. https://delo.ua/business/avstrijskaja-stork-international-otricaet-svjapm-382392/, а также связь с опальным бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Известно, что Джугендра Сингх Рагхав давал показания против украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Австрии по заведенному коррупционному делу против него следователями США о получении лицензии на разработку титановых месторождений в Индии.

Ранее, в 90-х годах Stork International GmbH реализовал продукцию Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа. Как отмечают старожилы комбината, компания озвучивала украинским властям планы по приобретению вольногорского комбината, когда он испытывал финансовые трудности в период переходной экономики.