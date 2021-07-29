Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Гороскоп / Фото: Pixabay
В четверг, 29 июля, всем знакам зодиака звезды рекомендуют сосредоточиться на конкретных задачах. А также правильно расставить приоритеты, чтобы успеть решить все свои дела.
О том, что ждет каждый знак зодиака пишет biwork.
- Овны, финансовые проблемы могут решиться, если вы не упустите выгодное предложение.
- Тельцы, будьте внимательны за рулем и на дорогах. Аккуратно переходите пешеходные переходы.
- Близнецы, избегайте контакта с заболевшими, высокий риск заболеть самим.
- Раки, аккуратно выстраивайте отношения с новыми для вас людьми.
- Львы, ваш последний четверг июля идеален для смены гардероба и большого шоппинга.
- Девы, звезды настоятельно рекомендуют вам заняться своим здоровьем.
- Весы, если обстоятельства против вас, не расстраивайтесь, все пройдет и жизнь наладится.
- Скорпионы, ваши финансовые операции могут оказаться под угрозой.
- Стрельцы, делайте все вовремя, иначе высок риск не успеть исполнить задуманное на день.
- Козероги, космическая энергия подарит вам огромный заряд добра и позитива.
- Водолеи, вас ожидает отличный день, чтобы попросить повышение или прибавку к зарплате.
- Рыбы, не стоит идти наперекор судьбе, если что-то идет не по плану, значит так должно быть.
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