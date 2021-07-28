На территории Италии одобрили использование препарата для иммунизации от коронавирусной инфекции Moderna подросткам, возрастом от 12 до 17 лет.

Вакцина Spikevax была официально утверждена итальянским агентством по лекарственным средствам, сославшись на рекомендации Европейского агенства по лекарственным средствам, которые были даны 23 июля 2021 года.

Имеющиеся данные демонстрируют эффективность и безопасность вакцины также для субъектов этой возрастной группы.

Отмечается, что некоторые европейские страны говорят, что вакцинация детей важна для достижения коллективного иммунитета, так как коронавирусная инфекция "Дельта"-штамма продолжает распространяться.

Читайте также, в Дании более 50% жителей страны получили обе дозы вакцины от коронавируса. Демографические данные являются ключом к замедлению распространения "Дельта" штамма коронавируса, поскольку 56,8% всех новых случаев заражения за последние несколько дней приходятся на людей в возрасте от 20 до 39 лет.

Кроме того, Азербайджан вводит почти обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий населения. В частности, для студентов, чиновников и сотрудников предприятий ряда отраслей, студенты старше 18 лет должны иметь коронавирусный паспорт.

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