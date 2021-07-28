Кабинет Министров на заседании 28 июля согласовал увольнение председателя Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко. Таким образом она лишится должности вслед за своим мужем - экс-главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Напомним, что кандидатуру 29-летней Коваленко согласовали на пост губернатора Черниговщины 28 сентября 2020 года, а 13 октября был подписан указ о ее назначении. До этого она являлась заместителем министра развития общин и территорий Украины.

15 октября новая глава Черниговской ОГА подтвердила, что является супругой главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.

Вместо Коваленко Черниговскую область возглавит Вячеслав Чаус, который занимает пост заместителя гендиректора по земельным и социальным вопросам "Укргаздобыча". Об этом сообщает в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Вячеслав Чаус

Как сообщали "Подробности", в начале июня 2021 года зампредседателя Черниговской ОГА задержали при получении взятки в размере $160 тыс. за "помощь" в приватизации гостиничного комплекса "Славянский".