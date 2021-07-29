Руководство города Каменского Днепропетровской области в лице мэра Андрея Белоусова и его окружения создало сеть компаний, через которые идут все крупные городские подряды. При этом городская инфраструктура деградирует, пишет "РБК-Украина".

"Состояние инфраструктуры, дорог, коммунальных объектов Каменского можно описать одним словом – разруха. Хотя годовой бюджет города составляет солидные 2,3 млрд гривен. С 2015 года, когда Андрей Белоусов стал мэром города, ситуация не только не улучшилась, а даже стала хуже. С этим также связан и возросший с начала года интерес правоохранителей и центральных медиа к делам команды мэра", - пишет издание.

По данным журналистов, Белоусов с помощью брата, работающего в Офисе генпрокурора, оказывает давление на конкурентов и отдает многомиллионные контракты фирмам своего окружения.

К примеру, компания "Трейд Инвест Холдинг", записанная на 74-летнюю маму друга Белоусова Александра Иванова, получила в аренду 20 котельных по цене 1 гривна за квадратный метр. Теперь "Трейд Инвест Холдинг" берет оплату с коммунальных предприятий за теплоэнергию.

"Одна из самых излюбленных схем по освоению местных бюджетов – при ремонте дорожной инфраструктуры. Ранее именно таким образом на одной лишь повторной установке светофора в центре города фирма сына экс-советника Белоусова Василия Белобородова "Горсвет плюс" заработала сразу 6,1 миллиона гривен", - пишут журналисты.

Всего данная фирма получила из бюджета Каменского 177 млн гривен. На 138 млн гривен были заключены контракты на дорожные работы с фирмой "Укравтобуд", принадлежащей одногруппнику мэра Вадиму Ермоленко.

"Укравтобуд" завышала стоимость ремонта в среднем на 20%. Только на пяти последних тендерах по ремонту дорог в Каменском город мог бы сэкономить более 4 млн гривен", - отмечает СМИ.

Ранее сообщалось, что из-за поставки некачественных лекарств компанией кума Белоусова в городской больнице Каменского скончалась пациентка, еще шестеро получили токсический шок.