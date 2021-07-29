Под Киевом мужчина задушил жену из-за отказа готовить еду ночью [ Редактировать ]
В поселке Кожуховка Киевской области мужчина после шестнадцати лет брака задушил свою супругу из-за того, что та отказалась готовить ему еду ночью после ссоры.
Мужчине, которого обвиняют в убийстве, тридцать четыре года. Детей у пары не было, сообщает FaceNews.ua.
Отмечается, что мужчина в один из вечеров поругался с женой. Ночью они разошлись спать по разным комнатам. Впрочем, мужчина не уснул и захотел есть. Он пошел к супруге и стал просить ее приготовить что-нибудь. Женщина отказалась. После этого ее муж стал ее душить, и в результате убил.
После этого убийца отправился спать. На следующий день днем он связался с родственниками убитой и заявил, что та умерла ночью. Однако полиция предъявила доказательства его вины, из-за чего ему пришлось признаться.
Соседи семьи утверждают, что супруги часто ругались и пили вместе алкоголь. А по данным сестры жертвы преступления, убитая любила супруга, хотя тот ее и бил. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что на Волыни мужчина отсидел за убийство отца, а после выхода из тюрьмы убил и мать.
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