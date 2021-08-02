Україна буде вимушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян [ Редактировать ]
Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами такі обмеження варто запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур - якщо співробітники безпосередньо контактують з населенням.
Також вже цього тижня почнуть діяти нові правила перетину кордону: українці та іноземці здаватимуть тест при в'їзді до країни. Раніше, у МОЗі зазначили, що у випадку погіршення епідситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80 відсотки вчителів.
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