В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
На вторник, 3 августа, синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Ожидается, что грозы и дожди будут в южных, восточных и большинстве центральных областей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Завтра в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем - и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Дожди 3 августа будут в большинстве областей, в частности - во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Также ожидается ухудшение погоды на востоке, юге и частично в центре страны.
Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.
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