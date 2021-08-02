На вторник, 3 августа, синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Ожидается, что грозы и дожди будут в южных, восточных и большинстве центральных областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Завтра в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем - и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Дожди 3 августа будут в большинстве областей, в частности - во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Также ожидается ухудшение погоды на востоке, юге и частично в центре страны.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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