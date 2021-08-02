В Мазовецком воеводстве на территории Польши была обнаружена нелегальная фабрика по производству табачных изделий, где работали граждане Украины. Об этом сообщает "Польское радио".

Правоохранители, в ходе рейда, задержали 16 человек, 7 из которых оказались украинцами. Группа работала с августа 2020 года в городах Воломине, Варшаве и других. Участников подозревают в распространении и контрабанде нелегального товара в государства западной Европы, в частности в Германии и Великобритании.

Отмечается, что из помещения были изъяты вся производственная линия, упаковочные машины, генераторы, готовые табачные изделия и материалы для их производства. Согласно данным полиции, стоимость всего конфиската составила 1,75 миллионов евро. Известно, что задержанным инкриминируют создание и управление преступной группой, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Кроме того, на территорию Украины пытались ввезти контрабанду табачных изделий на 2 миллиона гривен. Во время оперативных мероприятий были задержаны 4 человека, грузовик ЗИЛ, а также изъяты 193 пасти сигарет без акцизных марок.

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