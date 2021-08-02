В Україні введуть обмеження для невакцинованих громадян [ Редактировать ]
Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
За його словами такі обмеження варто запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, якщо співробітники в них безпосередньо контактують із населенням.
Також уже цього тижня почнуть діяти нові правила перетину кордону: українці та іноземці здаватимуть тести при в'їзді до країни. Нагадаємо, раніше, у МОЗі зазначили, що у разі погіршення епідситуації працювати дозволять лише школам, де вакциновано не менше 80 відсотків учителів.
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