Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький

Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами такі обмеження варто запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, якщо співробітники в них безпосередньо контактують із населенням.

Також уже цього тижня почнуть діяти нові правила перетину кордону: українці та іноземці здаватимуть тести при в'їзді до країни. Нагадаємо, раніше, у МОЗі зазначили, що у разі погіршення епідситуації працювати дозволять лише школам, де вакциновано не менше 80 відсотків учителів.