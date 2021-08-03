В Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской области динамика госпитализаций выше, чем должна быть в "зеленой" зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные эпидемических показателей в регионах Украины, опубликованные на сайте Минздрава.

Так, в Закарпатской области данный показатель уже третий день подряд превышает допустимую норму. Вчера он достиг отметки в 103,2%, а ранее составлял 87,5-93,3%.

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В то же время в Ривненской области динамика госпитализаций два дня подряд демонстрирует плохую статистику. В регионе этот показатель составляет 92,3%, днем ранее составлял 61,5%

В Тернопольской области динамика госпитализаций сейчас имеет самый высокий показатель - 136,4%.

Кроме этого, в Хмельницкой области данный показатель также несколько превышает допустимую норму, в регионе он составил 59,3%.

Черкасская область также фиксирует высокую динамику госпитализаций, по последним данным, она составляет в данном регионе 55,6%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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