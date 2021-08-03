В Запорожье собака перекусила женщине артерию: пострадавшая скончалась [ Редактировать ]
В Запорожье после нападения собаки умерла 57-летняя женщина. Животное перекусило женщине артерию на ноге, пишет RegioNews.
Инцидент произошел 2 августа в 20:30. В полицию поступило сообщение от медиков скорой, что после укусов бездомной собаки умерла 57-летняя женщина.
Нападение на прохожую произошло на улице Куликовская. На женщину набросился бездомный пес и покусал ее. Собака прокусила артерию на ноге.
Очевидцы вызвали скорую. Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери в карете скорой помощи.
Ранее сообщалось, что под Полтавой агрессивная собака погрызла лицо шестилетнему мальчику.
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