В Запорожье после нападения собаки умерла 57-летняя женщина. Животное перекусило женщине артерию на ноге, пишет RegioNews.

Инцидент произошел 2 августа в 20:30. В полицию поступило сообщение от медиков скорой, что после укусов бездомной собаки умерла 57-летняя женщина.

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Нападение на прохожую произошло на улице Куликовская. На женщину набросился бездомный пес и покусал ее. Собака прокусила артерию на ноге.

Очевидцы вызвали скорую. Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери в карете скорой помощи.

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