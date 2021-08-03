В России разыскивают 40-летнего мужчину, который похитил и два дня держал в подвале 12-летнюю девочку. После этого он ее отпустил. Об этом сообщают "РИА Новости".

В субботу, 31 июля, девочка выехала из дома на велосипеде и не вернулась. Ее телефон и личные вещи нашли у местной реки. После этого начались масштабные поиски подростка, к которым подключились более 200 человек.

Спустя два дня ночью девочка сама пришла домой. Физически она не пострадала. Оказалось, что ее похитил 40-летний мужчина. Он столкнул ее с велосипеда, надел на голову мешок, посадил в прицеп и увез в свой дом. Там он посадил ее в подвал.

По данным Следственного комитета России, который расследует это дело, 40-летний мужчина следил за девочкой с июня, когда она приехала в Бийск на лето. Его мотивы пока неизвестны. Преступника объявили в федеральный розыск.

Ранее мы писали о том, что подростки изнасиловали 14-летнюю девочку на кладбище, после чего она покончила с собой.

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