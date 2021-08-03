Во Львовской областной больнице от "Дельта"-штамма коронавирусной инфекции вылечились все пациенты. У всех иностранное гражданство. Об этом сообщает один из украинских телеканалов.

По его словам, одна пациентка была гражданкой России, а остальные - Великобритании. Всех их выписали из стационара.

В нашей больнице лечили трех больных, у которых официально подтвердили штамм "Дельта". Один пациент - это гражданка Российской Федерации, другие прибыли из Великобритании. На сегодня все эти люди вписаны из стационара, они полностью выздоровели.

Отмечается, что у больных из основной симптоматики наблюдали незначительное повышение температуры. При этом ни обоняние, ни вкус у них не пропадал, тогда как раньше это были главные признаки болезни.

Читайте также, украинские власти имеют два прогноза возможного начала следующей волны эпидемии коронавируса с приходом штамма "Дельта". достаточно быстрый всплеск заболеваемости произойдет уже в первой половине августа.

Кроме того, в Украине выявлено 17 случаев заражения "Дельта"-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях, большая часть из этих 17 человек посещала Россию и другие страны, где фиксируется широкое распространение "Дельты".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.