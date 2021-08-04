В Нью-Йорке приняли невероятное решение о вакцинированных от коронавируса [ Редактировать ]
В американском городе Нью-Йорк в рестораны и спортзалы вскоре можно будет попасть только при наличии сертификата о прохождении вакцинации. Об этом сообщает "Голос Америки".
По словам мэра Нью-Йорка Билла Де Базиллио, невакцинированные люди не смогут участвовать о многих событиях, поэтому он призвал жителей города идти на пункты и делать прививки.
Хотите наслаждаться всем прекрасным, что дает Нью-Йорк этим летом? Сделайте вакцинацию. Если вы не вакцинировались, к сожалению, вы не сможете принимать участие во многих событиях. Пора людям понять, что вакцинация необходима для хорошего, полноценного и здорового образа жизни.
Отмечается, что программа под названием "Пропуск ключ в Нью-Йорк", вступит в силу с 13 сентября 2021 года. В то же время местная власть начнет проверки соблюдения требований разработанной программы. Известно, что Нью-Йорк станет первым городом в США, который введет обязательную иммунизацию для посетителей развлекательных заведений, а также фитнес-центров.
Читайте также, в США заболеваемость коронавирусом утроилась всего за две недели. Причиной такой ситуации называют отказ американцев от вакцинации и распространение штамма "Дельта", чиновники здравоохранения называют основной причиной такой ситуации распространение Дельта-варианта коронавируса.
Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что пандемия COVID-19 в настоящее время угрожает тем, кто не привился от коронавируса. Вакцинация разработанными до настоящего момента препаратами позволяет предохранить от всех известных разновидностей коронавируса, в том числе от штамма "Дельта".
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