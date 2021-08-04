Украинского легкоатлета отстранили от Олимпиады за день до соревнований [ Редактировать ]
Украинский легкоатлет Назар Коваленко не сможет принять участие в Олимпиаде-2020 5 августа. Его отстранили из-за того, что он не сдал достаточное количество допинг-проб. Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх! Ситуация абсурдна и несправедлива во всех отношениях! Что в 2020, что в 2021 году у меня было сдано по меньшей мере 5 допинг тестов! А в 2021 году их 6 (3 соревновательных и 3 внесоревновательных)!"- написал он.
По словам легкоатлета, его не допустили к участию в играх из-за того, что он не успел сдать внесоревновательную пробу в 63-дневный период, а сдал в более короткое время.
"Но как я мог знать, когда ко мне могут приехать допинг-офицеры, если это все закрытая информация, и как я мог успеть это сделать в 63-дневный период, если я попал на ОИ-2020 за 60 дней до своего старта!"- отметил Коваленко.
В свою очередь, спортсмен официально заявил, что готовится к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. "Там я и завершу свою карьеру как атлет!"- добавил Коваленко.
Ранее сообщалось, что украинский борец Насибов вышел в финал Олимпиады-2020.
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