Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти человека на границе с Литвой. Мужчина был не славянской внешности, сообщает белорусское государственное издание "Белта".

По информации ведомства, инцидент произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони.

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Отмечается, что мужчина был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, но он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что Литва строит забор на границе с Беларусью. Также мы писали о том, что Украина ограничит движение на границе с Венгрией.

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