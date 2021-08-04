Ветеран АТО Владимир Прохнич, который утром 4 августа ворвался в здание Кабинета министров Украины с гранатой в руке, во время задержания не оказывал сопротивления и добровольно вышел из здания. Об этом свидетельствует видео, которые опубликовало в сети Министерство внутренних дел.

На видео - операция по задержанию Прохнича. На кадрах видно, как вооруженные бойцы КОРДа вошли в здание Кабмина. Группа захвата осталась внизу, возле лестницы, а к Прохничу, которого уговаривал сдаться его сослуживец Василий, отправился всего один боец без оружия.

После этого Прохнич в сопровождении силовиков самостоятельно спустился по лестнице, не оказывая сопротивления. Возле входной двери на него надели наручники, командир спецназа предупредил: "Сильно не затягивайте, чтобы не передавить".

Против захватившего Кабмин ветерана АТО открыли уголовное производство. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило сапера по специальности взять в руки гранату и пойти к зданию правительства.

Поскольку Прохнич получил на фронте несколько контузий и два ранения, ему назначили психиатрическую экспертизу.