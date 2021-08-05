У Туреччині через пожежу евакуювали українських туристів [ Редактировать ]
У Туреччині через пожежу евакуювали українських туристів. Люди, що відпочивали в районі Мармарису, повідомили на гарячу лінію консульства про наближення вогню до готелю. Їх із небезпечної території вивезли морем.
Також у провінції Мугла евакуювали персонал теплової електростанції.
Лісові пожежі у Туреччині не вщухають уже тиждень. Українське МЗС закликає громадян зважувати ризики й утриматися від поїздок в райони, де вирує стихія.
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