Каратистка Анжелика Терлюга принесла Украине серебряную медаль [ Редактировать ]
В четверг, 5 августа, на Олимпиаде в Токио сборная Украины взяла "серебро".
Так, серебряную медаль завоевала каратистка Анжелика Терлюга.
Читайте также, на Олимпиаде-2020 в Токио украинская спортсменка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль по вольной борьбе. Борчиха, выступающая в весовой категории до 68 кг, взяла бронзу в матче за третье место. Борчиха, выступающая в весовой категории до 68 кг, взяла бронзу в матче за третье место.
Кроме того, украинская каноистка Людмила Лузан прошла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио. Она одержала победу на дистанции 200 метров. В утренней сессии третьего дня соревнований на канале Sea Forest Waterway в олимпийском Токио украинская каноистка Людмила Лузан победила в своем заезде.
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