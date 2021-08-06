На Аляске разбился самолет, все пассажиры погибли [ Редактировать ]
На юго-востоке Аляски разбился самолет. В результате катастрофы погибли все шесть пассажиров, сообщает Associated Press.
Происшествие случилось в районе национального памятника туманных фьордов, возле Кетчикана, сообщили береговая охрана и Федеральная авиационная администрация.
Вертолет береговой охраны спустил двух пловцов-спасателей на место, и те подтвердили смерть шести человек.
Отмечается, что самолет принадлежал Southeast Aviation LLC. Пятеро пассажиров рейса были с круизного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam.
Ранее мы писали о том, что во Франции разбился самолет. Как отмечают свидетели, самолет врезался в деревья, взорвался и раскололся на две части после того, как разбился о землю.
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