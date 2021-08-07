Во Львове автомобиль совершил наезд на воителя электросамоката. В результате аварии тот с тяжелыми травмами попал в реанимационное отделение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Происшествие случилось на улице Княгини Ольги. За рулем транспортного средства BMW X4 находилась 38-летняя жительница Львова. 21-летний мужчина-водитель электросамоката госпитализирован.

Отмечается, что по факту ДТП было открыто уголовное дело по части 1 статьи 286. Известно, что максимально предусмотренное наказание за содеянное - до 3 лет ограничения свободы и лишением управлять транспортным средством на такой же срок. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Нацполиция

Читайте также, в Украине впервые наказали виновницу ДТП на электросамокате, которая более года назад сбила на тротуаре женщину в Запорожье. Девушке, которая находилась за рулем транспортного средства, дали год условно, а также обязали выплатить штраф, компенсировав лечение пострадавшей.

Кроме того, в Киеве ограничили скорость для электросамокатов с целью повышения безопасности при передвижении по улицам города. Операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.