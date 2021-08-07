В "сердце" Великобритании Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции столицы.

В результате атаки ранения различной тяжести получили по меньшей мере 2 сотрудника полиции, а также еще один 61-летний мужчина, в настоящее время его жизни нету угрозы.

Пострадавшие в результате этого инцидента офицеры выписаны из больницы и выздоравливают дома. 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был осмотрен врачами. Его жизни ничто не угрожает.

Отмечается, что подозреваемый в нападении злоумышленник был немедленно задержан полицейскими прямо на месте преступления. Помимо него задержали еще 2 причастных.

Читайте также, во Франции в городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы. В настоящее время развернута масштабная операция по поиску преступника, а также задействованы вертолеты.

Кроме того, в Запорожье несовершеннолетний наркозависимый напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом и убил его во время поисков запрещенных веществ. Правоохранителям удалось опознать и найти злоумышленника.

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