Напал на полицейских: в Лондоне мужчина с ножом атаковал правоохранителей [ Редактировать ]
В "сердце" Великобритании Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции столицы.
В результате атаки ранения различной тяжести получили по меньшей мере 2 сотрудника полиции, а также еще один 61-летний мужчина, в настоящее время его жизни нету угрозы.
Пострадавшие в результате этого инцидента офицеры выписаны из больницы и выздоравливают дома. 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был осмотрен врачами. Его жизни ничто не угрожает.
Отмечается, что подозреваемый в нападении злоумышленник был немедленно задержан полицейскими прямо на месте преступления. Помимо него задержали еще 2 причастных.
Читайте также, во Франции в городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы. В настоящее время развернута масштабная операция по поиску преступника, а также задействованы вертолеты.
Кроме того, в Запорожье несовершеннолетний наркозависимый напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом и убил его во время поисков запрещенных веществ. Правоохранителям удалось опознать и найти злоумышленника.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Происшествие случилось в подъезде жилого дома
Парламент Франции на прошлой неделе принял новый закон
Происшествие случилось на улице Княгини Ольги
Как отмечают свидетели, самолет врезался в деревья, взорвался и раскололся на две части после того, как разбился о землю
Происшествие случилось в городе Васильков