На территории Украины пока не планируется введение нового локдауна. Однако сейчас его планируют откладывать на максимально отдаленный срок. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в стране будет действовать адаптивный карантин, который означает, что эпидемические показатели будет отслеживаться в каждом отдельно взятом регионе. Согласно им будут ужесточать либо же ослаблять карантинные ограничения.

Отмечается, что следуя мировому опыту, можно наблюдать, что в конце осени, а также в начале зимы большое количество государств ужесточают ограничения. Также главный санитарный врач опроверг упорные слухи, что в Украине собираются ввести локдаун с 4 сентября 2021 года.

Читайте также, в Киеве власти наладили систему выдачи электронных пропусков на транспорт на случай введения локдауна. Форма будет обнародована в начале следующей недели, перечень будет немного расширен по сравнению с предыдущими локдаунами.

Кроме того, на территории Винницкой области резко увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "Дельта". Случаи заражения опасной разновидностью инфекции зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах.

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