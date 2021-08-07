Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио по прыжкам в высоту. При этом ее коллегам Ирине Геращенко и Юлии Левченко не удалось взять награды.

Магучих удалось покорить высоту в 2 метра во время второго захода, однако высоту в 2,02 и 2,04 метра украинка не смогла взять. Известно, что "золото" Олимпиады в этой дисциплине взяла представительница Российского олимпийского комитета, а серебряная медаль досталась австралийке.

Отмечается, что Ярослава Магучих стала самой молодой медалисткой в своем секторе (ей 19 лет). Россиянке Марии Ласицкене 28 лет, а австралийке Николе МакДермотт 24 года. Две другие представительницы Украины Ирина Геращенко и Юлия Лещенко прыгнули на высоту 1,98 метра и 1,96 метра соответственно.

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Кроме того, каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - серебряные призерки Олимпийских игр в Токио. Украинки прекрасно провели финальную гонку, и с первых метров дистанции ушли в отрыв вместе китаянками Ксу и Сунь, на финише наши девушки уверенно сохранили вторую позицию.

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