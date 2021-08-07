Компания "Метинвест", входящая в группу СКМ Рината Ахметова, профинансировала отправку в Грецию спецсамолета с украинскими спасателями, которые 6 августа отправились для помощи в тушении лесных пожаров в стране. Об этом в эфире канала "Украина" сказал директор по продажам компании "Метинвест" Дмитрий Николаенко.

"Метинвест", когда получил обращение профинансировать эту поездку, не мог оставаться в стороне и предоставил помощь для проведения данной операции. Помощь заключается в финансировании перелета наших спасателей в Грецию, чтобы помочь в борьбе с пожарами", – сказал он.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин рассказал журналистам, что украинские спасатели, которые отправились в Грецию, обеспечены всем необходимым.

"Всем необходимым личный состав обеспечен... Будет выполнять задачи, которые определены там руководителями по тушению лесных пожаров", – заявил он.

Канал отметил, что в Грецию отправилось 100 украинских спасателей, которые пробудут там 10–14 дней, но в случае надобности – дольше.