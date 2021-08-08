В воскресенье, 8 августа, в столице Японии Токио завершилось одно из главных спортивных событий 2020 года - Олимпийские игры. В нем принимали участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран мира, в том числе и из Украины, которые выступали в 42-х видах спорта.

Украину на Олимпийских играх представляли 157 спортсменов, выступающих в 30-ти дисциплинах (бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании).

Во второй день соревнований, 24 июля, 20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед (весовая категория до 48 килограмм) завоевала в актив Украины первую бронзовую медаль, победив в поединке израильтянку Ширу Ришони.

На фото: Дарья Белодед

На следующий день Игорь Рейзлин, выступающий в дисциплине "фехтование", добыл для Украины вторую бронзовую награду, победив итальянца Андреа Сантарелли в тяжелой схватке.

На фото: Игорь Рейзлин

27 июля бронзовые медали в актив Украины принесли Елена Костевич (среди женщин) и Олег Омельчук (среди мужчин). Они выступали в стрельбе из пистолета на 10 метров.

На фото: Елена Костевич и Олег Омельчук

28 июля Михаил Романчук, взял "бронзу" во время олимпийских соревнований по плаванью на 800 метров. Также перед получением награды во время квалификационного заплыва он сумел поставить олимпийский рекорд, который также является и рекордом Украины.

На фото: Михаил Романчук

31 июля бронзовую медаль для Украины в большом теннисе завоевала первая ракетка страны Элина Свитолина, переиграв свою конкурентку из Казахстана Елену Рыбакину.

На фото: Элина Свитолина

1 августа Михаил Романчук снова порадовал украинцев, выиграв первую серебряную награду по плаванью на расстояние 1500 метров вольным стилем.

На фото: Михаил Романчук

3 августа еще одну бронзовую медаль в актив украинской олимпийской сборной принесла Алла Черкасова, которая выступала в дисциплине "борьба, сводным стилем" в весовой категории до 68 килограмм.

На фото: Алла Черкасова

4 августа греко-римский борец Парвиз Насибов завоевал вторую серебряную медаль на Олимпийских играх в весовой категории до 67 килограмм.

На фото: Парвиз Насибов

В тот же день Жан Беленюк, выступающий в дисциплине "греко-римская борьба" завоевал для Украины единственную золотую олимпийскую награду. Он отпраздновал свою фееричную победу зажигательным гопаком.

На фото: Жан Беленюк

Также 4 августа бронзовые медали по артистическому плаванью дуэтом принесли Анастасия Савчук и Марта Федина. Этот день был очень богатым для украинских спортсменов на награды, так как еще одну "бронзу" выиграла Ирина Коляденко, выступающая в дисциплине "вольная борьба" в весовой категории до 62 килограмм.

На фото: Анастасия Савчук и Марта Федина

На фото: Ирина Коляденко

5 августа бронзовую медаль Украине принесла Людмила Лузан, выступающая в одиночной гребле на каноэ на расстояние 200 метров. Также в тот день "серебро" завоевала Анжелика Терлюга в дисциплине "карате" в весовой категории до 55 килограмм.

На фото: Людмила Лузан

На фото: Анжелика Терлюга

6 августа единственную награду бронзовую медаль получил Станислав Горуна, который показал высокие результаты в карате.

На фото: Станислав Горуна

7 августа в дисциплине "каноэ-двойка" на расстояние 500 метров серебряные медали завоевали украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Черверикова.

На фото: Людмила Лузан и Анастасия Черверикова

В тот же день "серебро" Олимпийских игр взял боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 килограмм. Спортсмен в третьем раунде сражения за "золото" был нокаутирован бразильцем Гиберту Соузе.

На фото: Александр Хижняк

Также команда украинских синхронисток в составе Марины Алексиивой, Вадиславы Алексиивой, Марты Фединой, Екатерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Елизаветы Яхно завоевала бронзовую медаль.

На фото: команда украинских синхронисток

К тому же 7 августа прыгунья в высоту Ярослава Магучих принесла олимпийскую "бронзу" Украине, которая стала крайней наградой в этот день. Она уступила соперницам из Австралии и России.

На фото: Ярослава Магучих

И наконец 8 августа в крайний день Олимпийских игр в спринте на велотреке Елена Старикова завоевала в актив Украины серебряную медаль.

На фото: Елена Старикова

Таким образом, в результате всех соревнований Олимпийских игр Украина в общем медальном зачете заняла 43 место в таблице, а по количеству наград спортсмены заняли 14-е место, так как трофеев у нас 19. Известно, что лидирует в олимпиадном медальном зачете Китай (38 золотых медалей, 31 серебряная и 18 бронзовых).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.