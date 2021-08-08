Заощаджуй на старість - замолоду. Уже за півтора року цей заклик для українців може стати обов'язковим. Уряд планує запровадити накопичувальну пенсію для бюджетників. За задумом, чотири відсотки податку із заробітної плати осідатиме на рахунку працівника.

Як на цю ініціативу реагують українці? Та чи готові відкладати собі на пенсію більше? Про це - далі.

Готуй, як-то кажуть, сани влітку. І про старість дбай замолоду. Відкладати гроші на свою пенсію експерти радять уже сьогодні. І не важливо який маєте трудовий стаж та зарплату. Оскільки пенсія завжди в заручниках інфляції. Та з'їдає виплати, і вони, як наслідок, мінімальні. А причин щонайменше дві. І одна з них: чималий сектор тіньової економіки.

Олег Пендзін, економічний експерт:

Зараз, щоб зменшити дефіцит пенсійного фонду треба виводити економіку з тіні. Ну дивіться, у нас зараз в працездатному віці 18 млн населення, ЄСВ сплачують 11,5 млн, на 12,2 млн пенсіонерів. зрозуміла арифметика, так? Причому із тих 11,5 млн 4 млн сплачують ЄСВ із мінімальної зарплати - оце називається економіка в тіні.

Друга - старіння нації. Українці дедалі менше народжують і частіше їдуть на заробітки за кордон. А солідарна система, що діє в Україні від початку незалежності, передбачає фінансування пенсіонерів за рахунок тих, хто працює зараз. Тож перейти до другого рівня пенсійного забезпечення країні рано чи пізно доведеться,- запевняють експерти.

Юрій Бурков, директор Центру персоніфікованого обліку:

В Україні ця система повинна була бути запроваджена ще із 2007 року, але постійно вона відкладається постійно не на часі, постійно немає грошей, питання в тому, які джерела формування цієї пенсії будуть. спочатку передбачалося, що ЄСВ буде розщепляться і частина його буде йти на накопичення пенсій, але пенсійний фонд волає, що в нього немає грошей.

Пенсійний фонд щороку звітує про багатомільярдний дефіцит. Із січня по березень 2021 держава була змушена дотувати сім з половиною мільярдів гривень на потреби українських пенсіонерів. Тож якщо відкладати частину Єдиного соціального внеску, який наповнює Пенсійний фонд, не дозволяє бюджет країни, можна запровадити додатковий податок для накопичення.

Утім на таке навантаження для бізнесу досі не наважився жоден уряд. Тож українці мають змогу заощаджувати лише добровільно. У країні близько шістдесяти недержавних пенсійних фондів і їхніми послугами вже користується трохи менше як мільйон громадян. Хоча з 2023 року, за задумом Уряду, більшість бюджетників матимуть другий рівень пенсійного забезпечення. Щоправда, звідки надходитимуть гроші на накопичення та які саме фонди їх зберігатимуть, ще не відомо.

Олег Пендзін, економічний експерт:

Той, так званий, пілотний проєкт, що пропонує Шмигаль, він абсолютно спокійно підійде по відношенню до державних чиновників, по відношенню до бюджетників ті, що і так отримують заробітну платню з бюджету, но я думаю, що він навряд чи може бути розповсюджений на весь бізнес в Україні тому, що це зменшить надходження і в місцеві податки і в місцеві бюджети і в пенсійний фонд.

Цей проєкт має стати тестовим для України перед загальним запровадженням накопичувальної системи. Утім більшість українців радше покладуть гроші під матрац, аніж у Фонд. Адже старше покоління має досвід економічної нестабільності дев'яностих, падіння банків у нульових та стрибок долара у 2014-му.

Тетяна, киянка:

Не доверяю, нет страховки никакой, ничего от этого. Я просто знаю несколько случаев таких - людям выходить на пенсию. У меня родственница вложила деньги. Муж у нее нормально вложил, а она пролетела. 10 лет проплатила и все.

Інше ставлення до накопичувальної системи у молоді. Їй вони довіряють більше. Хоча і зізнаються: про пенсію ще не думають.

Не вникала в це питання. Нещодавно тільки задумалася про подушку безпеки, планую, але немає якогось конкретного фонду чи установи, де б я думала це робити.

Та рано еще, молодой, мені ще до пенсії, но скільки там зараз пенсія? 3-2 тисячі? Хіба це гроші?

Уже відкладаєте? Ну да, потому что рассчитывать на государство как-то не слишком безопасно.

І вже Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попередньо підрахувала ефект від запровадження в Україні накопичувальної системи. До 2030 року вдасться акумулювати 477 мільярдів гривень. А відповідні соціальні пакети першими поширять на вчителів та військових.