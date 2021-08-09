Экс-глава разведки полка Азов, ветеран российско-украинской войны и общественный деятель Сергей Коротких, более известный по позывному “Боцман” отреагировал на масштабную информационную атаку в свой адрес в характерном для него стиле юмористического сарказма разместив голосование на своем телеграм-канале.

В голосовании шла речь о переименовании канала. Больше всего поддержки набрал вариант "Родной Боцман". Помимо выбора возможных названий, автором предлагалось передать привет различным группам влияния и людям, среди которых был даже Илон Маск.

Напомним, за последнее время в адрес Сергея Коротких по неизвестным причинам вышло огромное количество заказных материалов в СМИ и в социальных сетях не только Украины, но и России. Большинство позиций и отношение к происходящим процессам Сергей Коротких публикует в ютуб.

Сергей Коротких получил украинское гражданство из рук президента Украины в 2015 году за выдающиеся заслуги перед Украиной в деле противодейтсвия российской агрессии на фронте. В частности, за активное участие в освобождении Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса. В Мариуполе Сергею Коротких предоставили статус почетного гражданина города.