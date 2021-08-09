Из года в год клиенты сети АЗК ОККО все активнее участвуют в социальном проекте компании по сбору подержанных вещей для социально незащищенных слоев населения. Всего за 6 месяцев 2021 года собрано 277,5 тонн, что почти на 101 тонну больше прошлогоднего показателя.

В течение второго квартала на АЗК сети было собрано 168,6 тонн вещей, которые были переданы в дома семейного типа, малообеспеченным, ветеранам и воспитанникам детских центров. Подержанные вещи клиенты ОККО оставляют в специальных контейнерах на 30 АЗК в семи городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Мариуполе и Запорожье. Все адреса можно узнать здесь.

С сортировкой и передачей вещей нуждающимся помогают общественные организации и благотворительные фонды, которые в течение многих лет являются партнерами ОККО в реализации проекта - "Емаус-Оселя", "Україна без меж", "Добрый самарянин" и "Помогаем".

Напомним также, что во Львове на 5 АЗК сети установлены контейнеры для сбора макулатуры. Во втором квартале 2021 года было собрано - 998 кг, а за 6 мес. 2021 г. - 2064 кг вторсырья. Каждый килограмм важен, потому что деньги, полученные от сданного вторсырья, направляются на поддержку детей из учебно-реабилитационного центра "Джерело".

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 414 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, Херсонский нефтеперевалочный комплекс, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.