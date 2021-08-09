У чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версии WBC британца Тайсона Фьюри родился шестой ребенок. Супруга бойца Пэрис подарила ему дочь Афину. О прибавлении в семействе "Цыганский король" сообщил в Facebook.

Пожалуйста, помолитесь за мою дочь, которая родилась этим утром. Афина Фьюри, дата рождения: 8 августа 2021 года. Спасибо. Господь велик.

Тайсон Фьюри познакомился со своей будущей женой, когда ему было 16, а ей 15 лет. У них подрастают три дочери - Венесуэла, Валенсия Эмбер и Афина, а также трое сыновей - Принс Тайсон Фьюри II, Принс Адонис Амазия и Принс Джон Джеймс. Первую часть имени мальчиков боксер объяснил так: раз он - король, то его сыновья - принцы.

На профессиональном ринге 32-летний Фьюри (10 августа ему исполнится 33) одержал 30 побед (21 - нокаутом), а один бой закончился вничью.

9 октября в Лас-Вегасе состоится его третий бой с американцев Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Поединок должен был состояться 24 июля в Лас-Вегасе, однако его перенесли из-за того, что Фьюри заразился коронавирусом.

Напомним, что Энтони Джошуа владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). 25 сентября у него попробует отобрать пояса украинец Александр Усик.