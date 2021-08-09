"Морской бой" в Одессе: на пляже подрались верующие с атеистами (видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: Море новостей
В Одессе на пляже Ланжерон произошла массовая драка между отдыхающими. Причиной драки очевидцы называет конфликт на религиозной почве.
Конфликт прямо в воде вспыхнул между мужчиной и женщиной. Дама влепила оппоненту пощечину, но на его защиту бросилась другая женщина. Затем в воде начинают драться несколько женщин, а мучжина пытается их разнять.
Перед началом конфликта одна из женщин кричит, что все не верят в Бога. Правда, делает она это весьма своеобразно, употребляя ненормативную лексику.
Напомним, что в метро Киева мужчины устроили драку прямо на эскалаторе.
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