Умерла советская и российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая. Ее не стало в возрасте 81 года. Об этом сообщил театр "Содружество актеров Таганки", где Жукова-Киртбая работа в последние годы.

С 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке, а в 1992 пришла работать в театр "Содружество актеров Таганки". На счету Татьяны Ивановны роли в более чем сорока фильмах. Для коллектива "Содружества актёров Таганки" Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег.

Причиной смерти актрисы пока не раскрывается.

Татьяна Жукова-Киртбая исполнила более 100 ролей в кино и сериалах. Среди самых ее известных ролей: работница химчистки Полина в фильме "Москва слезам не верит", Евфросинья Петровна Жихарева в комедийном сериале "Папины дочки" и баба Сима в ситкоме "Моя прекрасная няня".

Татьяна Жукова-Киртбая в фильме "Москва слезам не верит"

Последней работой артистки был комедийный сериал "Дылды-2", который вышел в России весной 2021 года.

Напомним, что недавно в России умер актер театра и кино Анатолий Рудаков, сыгравший в советском фильме "Трое в лодке, не считая собаки".