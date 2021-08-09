Умерла звезда фильма "Москва слезам не верит" и сериала "Папины дочки" [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Умерла советская и российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая. Ее не стало в возрасте 81 года. Об этом сообщил театр "Содружество актеров Таганки", где Жукова-Киртбая работа в последние годы.
С 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке, а в 1992 пришла работать в театр "Содружество актеров Таганки". На счету Татьяны Ивановны роли в более чем сорока фильмах. Для коллектива "Содружества актёров Таганки" Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег.
Причиной смерти актрисы пока не раскрывается.
Татьяна Жукова-Киртбая исполнила более 100 ролей в кино и сериалах. Среди самых ее известных ролей: работница химчистки Полина в фильме "Москва слезам не верит", Евфросинья Петровна Жихарева в комедийном сериале "Папины дочки" и баба Сима в ситкоме "Моя прекрасная няня".
Татьяна Жукова-Киртбая в фильме "Москва слезам не верит"
Последней работой артистки был комедийный сериал "Дылды-2", который вышел в России весной 2021 года.
Напомним, что недавно в России умер актер театра и кино Анатолий Рудаков, сыгравший в советском фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
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