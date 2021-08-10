В Киеве произошла парадоксальная ситуация. Мужчина отдал здоровую собаку на груминг, а забрал случайно прооперированное животное. О том, что произошло хозяин питомца детально написал на своей странице в Фейсбук.

Так, Максим Шульженко рассказал о том, что отдал собаку в ветеринарную клинику и получил смс "приезжайте, ваша собака прооперирована".

Случилось это сегодня с моей собакой Альбой, которую банально отвезли на груминг (проще говоря помыть и подстричь) в ветеринарную клинику "Здоровье Животных", которую возглавляет Иван Стойков. Клиника в общем считалась одной из лучших в Киеве.

Но в результате, по словам хозяина, по какой-то никому непонятной причине помимо груминга ветклиника сделала собаке, которая недавно родила щенков и у которой еще есть молоко, операцию под общим наркозом по стерелизации.

Оправдания были разные, то перепутали какие-то записи, то еще что-то. По итогу признались, что просто перепутали. Апофеозом извинений сотрудников стало - ну мы за эту манипуляцию не возьмем с вас денег. Улыбнули конечно, спасибо что еще не додумались требовать оплаты за это.

Он также отметил, что это просто парадокс, так как вы отдаете животное в руки людей, которые должны о нем позаботиться, а в итоге - заберете ошибочно прооперированное животное.

И вишенка на торте после приезда полиции - ветеринарной документации о проведенной операции в клинике ровно ноль, ее просто нет. В электронной записной стоит - груминг. Возможно решили попрактиковаться молодые ветеринары?

Читайте также, в Соломенском районе столицы мужчина в состоянии алкогольного опьянения из окна четвертого этажа выбросил собаку. Хозяин пса был пьян и отказывался от того, чтобы собаке оказали помощь, однако животное умерло.

Кроме того, в Киеве полиция вместе с ветеринарами забрали у хозяина 9 собак из-за жалоб на жестокое обращение с животными. В Деснянском районе города Киева мужчина держал питомцев в ненадлежащих для жизни условиях и морил голодом. Соседи постоянно жаловались на жалобный скулеж собак.

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