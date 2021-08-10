Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по обезвреживанию одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога. Оперативники задержали влиятельного криминального авторитета, который более 10 лет известен в определенных кругах как "смотрящий" за городом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Преступная группировка в основном состояла из местных жителей, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Банда имела четкую иерархию и строгую внутреннюю дисциплину.

Злоумышленники "специализировались" на "крышевании" бизнеса, сборе "общака" и выбивании несуществующих долгов. Если "должники" отказывались платить, их запугивали, угрожая физической расправой и уничтожением личного имущества.

Правоохранители задержали главаря и четырех его подручных во время получения $30 тыс. у местного бизнесмена, который таким образом "покупал" безопасность своей семьи. В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъяты крупные суммы денег, огнестрельное оружие и паспорта России и Грузии.

СБУ проверяет информацию о причастности к деятельности преступников представителей местных силовых структур и органов власти. Четырем участникам группировки сообщили о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Параллельно еще одна спецоперация проводилась в Криворожской исправительной колонии, сообщает пресс-служба МВД. Там также задержали "смотрящего" за исправительным заведением. Им оказался приговоренный к пожизненному заключению за расстрел владельца строительного супермаркета 56-летний мужчина.

Имея тесные связи с лидерами криминального мира, он получил статус так называемого "смотрящего" за колонией, где контролировал сбор средств для "общака", каналы поставки наркотиков и азартные игры.

Правоохранители провели обыски в камерах "авторитетов" и изъяли наркотики, "бухгалтерию", телефоны, оружие, патроны и банковские карты.

"Смотрящему" за "Криворожским учреждение исполнения наказаний" сообщили о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали "Подробности", 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

Напомним, что в пятницу, 21 мая в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.